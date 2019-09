Hawkeye: Hailee Steinfeld potrebbe essere Kate Bishop

È stata da poco annunciata ufficialmente la serie tv di Disney+, Hawkeye, così come la presenza del personaggio di Kate Bishop nella stessa. Adesso, secondo Variety, il nome di Hailee Steinfeld sarebbe il più probabile come interprete del ruolo.

Nell'ultima serie della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, che debutterà nell'autunno del 2021 - successivamente a The Falcon and The Winter Soldier, Loki, e WandaVision - Jeremy Renner tornerà a interpretare Clint Barton.

Questa volta, però, Occhio di Falco verrà affiancato da qualcuno che, prima di quanto potremmo immaginare, potrebbe ritrovarsi a indossare i panni dell'abile arciere.

Stiamo parlando di Kate Bishop, personaggio che nei fumetti eredita l'identità di Hawkeye, apparsa per la prima volta in Young Avengers.

Secondo Variety, tale ruolo sarebbe stato offerto a Hailee Steinfeld, protagonista del recente successo di box-office BumbleBee, e con alle spalle un'invidiabile carriera, nonostante la giovane età.

La notizia è un'esclusiva della testata, e non sono ancora arrivate dichiarazioni in merito né da Disney+, né dalla Steinfeld.

Hawkeye sarà scritto da Jonathan Igla, uno degli sceneggiatori di Mad Men, e per la parte della Bishop aveva mostrato interesse anche un'altra giovane attrice, Artemis Elena House.

Vedremo come andrà a finire...

E voi, che ne pensate? Chi vedreste bene come Kate Bishop? Fateci sapere nei commenti.