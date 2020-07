Hawkeye, Hailee Steinfeld sarà Kate Bishop? L'annuncio sembra vicino

Dopo vari dubbi e tira e molla, sembra proprio che la Marvel avrà la sua Hawkey. Già tempo fa si era diffusa la voce secondo cui Hailee Steinfeld sarebbe stata scelta per Kate Bishop ma, ora sembra fatta sul serio.

"Il casting è attualmente in corso per la serie Hawkeye e possiamo dormire tutti bene sapendo che sia Jeremy Renner che Hailee Steinfeld sono ufficialmente protagonisti del progetto", riferisce Braxter Timberlake di The Illuminerdi. "Si dice da tempo che Steinfeld stia girando intorno a Occhio di Falco. In effetti, i rapporti sul fatto che le è stato offerto il ruolo sono emersi già l'anno scorso. Mentre non siamo stati in grado di scoprire il motivo dell'annuncio ritardato o i dettagli delle sue negoziazioni , ora però è tutto certo. Ci sarà".

La notizia del potenziale coinvolgimento di Steinfeld è emersa per la prima volta lo scorso settembre in un rapporto di Variety. Da allora, l'attrice e cantante statunitense ha fatto traballare molto spesso la sua interpretazione del ruolo, parlando di un suo vecchio accordo con Apple che avrebbe fatto saltare tutto.

Indipendentemente dal coinvolgimento di Steinfeld, il produttore esecutivo di Hawkeye, Trinh Tran, ha confermato l'anno scorso che Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop sarebbero apparsi nella serie.

E proprio quando la Steinfeld sembrava essere stata fatta fuori da Hawkeye è arrivato quasi l'annuncio. Roba da non crederci. E voi cosa ne pensate?