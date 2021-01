Hawkeye, Hailee Steinfeld: 'Kate Bishop? È un onore poterla interpretare'

Per mesi e mesi prima dell'annuncio ufficiale (e ancor prima delle foto dal set che confermavano il rumor) si era parlato della possibilità di vedere Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop nella serie tv Hawkeye, una delle nuove produzioni targate Marvel Studios, e ora l'attrice può finalmente parlarne apertamente.

Fin dalla conferma della presenza di Kate Bishop nello show, Hailee Steinfeld è stata tra le favorite per il ruolo, vuoi che si trattasse di semplici fancast, rumor o indiscrezioni semi-ufficiali. Adesso, il desiderio è divenuto realtà, e l'attrice non potrebbe essere più contenta di avere funalmente il via libera dalla produzione per parlarne.

"È fantastico, oh mio Dio, poterlo finalmente confermare. È un tale onore poter interpretare questo personaggio, e sono così entusiasta" ha raccontato ai microfoni di fandom la Steinfeld, nella sua seconda intervista in qualità di Kate Bishop.

"È stata una sensazione meravigliosa poter tornare sul set, mi sento così grata per questa possibilità. È stato un anno davvero folle, per un po' non abbiamo saputo cosa sarebbe successo, quindi sono davvero felice di essere tornata a lavoro e di portare sullo schermo questo personaggio" ha continuato poi, aggiungendo "Sarà davvero divertente. Non vedo l'ora che il pubblico possa vederlo. Io non vedo l'ora di vederlo".

Hawkeye è attualmente in produzione, e si pensa possa arrivare su Disney+ già per fine 2021.