Hawkeye, Hailee Steinfeld su Kate Bishop: 'È una ragazza tosta'

Mentre Lucky The Pizza Dog ci ha dato le prime indiscrezioni sulle riprese di Hawkeye, Hailee Steinfeld, l'attrice interprete di Kate Bishop, ha parlato del suo personaggio e della sua esperienza per prepararsi ad un ruolo in una produzione Marvel.

La celebre attrice è stata intervistata dai giornalisti di Entertainment Weekly, discutendo insieme a loro delle aspettative nei suoi confronti, oltre a rivelare qualche dettaglio in più sul carattere di Kate Bishop. Ecco il suo commento: "Sono veramente entusiasta. Stiamo ancora lavorando sul suo carattere, in questo momento sto collaborando con degli autori fantastici che mi stanno aiutando a definirla meglio. Non vedo l'ora che le persone possano finalmente vedere la nostra interpretazione di questo personaggio dei fumetti. Non posso negarlo, è veramente una tosta".

Continua poi: "È così intelligente e furba, è veloce e ha le capacità di fare un sacco di cose a livello fisico. È stata veramente una sfida, ma mi ha spronato molto in quarantena, mi ha dato una ragione per continuare ad impegnarmi. Sono veramente felice di essere al lavoro sul suo carattere".

Ricordiamo che la serie con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld sarà disponibile nel catalogo di Disney+ a partire dal prossimo autunno, nel frattempo ecco alcune foto scattate sul set di Hawkeye.