Hawkeye, Hailee Steinfeld è Kate Bishop nelle nuove concept art

Andy Park dei Marvel Studios ha condiviso su Twitter una serie di nuove concept art di Kate Bishop, personaggio co-protagonista della serie del Marvel Cinematic Universe, Hawkeye, interpretata da Hailee Steinfeld. Bishop è l'ultima new entry nel franchise dopo il suo debutto nella serie con Jeremy Renner nel ruolo di Clint Barton.

Hailee Steinfeld ha portato sullo schermo il personaggio dei fumetti, esplorando le sue origini e il rapporto che la lega a Clint Barton/Occhio di Falco.

Nella serie Kate Bishop indossa un costume molto simile a quello dei fumetti. Da quando lo show si è concluso a dicembre, il direttore dello sviluppo visivo di Marvel Studios, Andy Park, ha condiviso diverse concept art che svelano alcune delle prime bozze del personaggio.



Tutti i modelli del personaggio mantengono il costume color viola ma ci sono alcune differenze. Una in particolare vede Kate indossare la stessa sciarpa dei fumetti di Young Avengers.



I fan nel frattempo si chiedono: ci sarà una seconda stagione di Hawkeye? Nella serie, Clint Barton (Jeremy Renner) ha una missione apparentemente semplice: tornare a casa dalla sua famiglia per Natale. Possibile? Magari con l'aiuto di Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un'arciera di 22 anni che sogna di diventare una supereroina. I due sono costretti a lavorare insieme quando una presenza del passato di Barton minaccia di sconvolgere non solo lo spirito festivo dello show.

Nel cast anche Tony Dalton, Fra Fee, Brian d'Arcy James, Linda Cardellini, Vera Farmiga e Alaqua Cox.



Sul nostro sito trovate la recensione di Hawkeye, il canto di Natale di Occhio di Falco.