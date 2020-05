Hawkeye, Hailee Steinfeld e i dubbi su Kate Bishop: 'Ora sto pensando alla musica'

Da quando è stata annunciata Hawkeye, la serie incentrata su Occhio di Falco che introdurrà Kate Bishop nel MCU, la prima scelta di Kevin Feige per interpretare l'erede del personaggio di Jeremy Renner è sempre stata solo una: Hailee Steinfeld. Tuttavia, lo studio si starebbe guardando intorno già da qualche mese.

A mettere ancora più dubbi sul suo possibile arrivo nell'universo Marvel ci ha pensato di recente anche la stessa cantante, che in una recente ospitata al podcast Morning Mash Up di Siris XM (via MCU Cosmic) ha dichiarato: "Per il momento, sto pensando solamente alla musica. È ciò per cui vivo. Sono super entusiasta di avere tutto questo tempo per concentrarmi. Perciò la mia mente ora è rivolta solo a questo."

Stando ad alcune indiscrezioni, lo scorso febbraio i Marvel Studios avevano in programma un incontro un paio di attrici di cui però non è stato rivelato il nome: secondo MCU Cosmic, entrambe avrebbero già partecipato a vari film e una di loro ha recitato come co-protagonista in un pellicola di fantascienza ad alto budget. Un ulteriore indizio: nessuna delle due è stata nominata tra i fan casting più virali emersi in rete.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere la Steinfeld nei panni di Kate Bishop? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che, stando ad un comunicato di Disney+ Francia sulle serie Marvel, l'uscita di Hawkeye è prevista per il 2022.