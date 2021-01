Hawkeye, Hailee Steinfeld: 'La quarantena mi ha aiutata a tener il segreto su Kate Bishop'

Anche se fin dall'inizio si era parlato del coinvolgimento di Hailee Steinfeld per il ruolo di Kate Bishop in Hawkeye, l'ufficialità è giunta solo nel corso degli Investor Day. L'attrice ha dichiarato che solo grazie alla quarantena le è stato possibile mantenere un simile segreto che altrimenti in un modo o nell'altro sarebbe stato spifferato.

"Immagino che in un certo senso sia stata una sorta di benedizione sotto mentite spoglie il fatto che non fossi e non potessi essere vicino a molte persone nel corso della quarantena, perché è stato difficile tenerlo per me", ha detto Hailee Steinfeld nel corso di un'intervista a People. "Sono così onorata di far parte di questa grande famiglia che è l'MCU".

In una precendente intervista l'attrice aveva dichiarato di adorare il modo in cui è stato scritto il personaggio di Kate Bishop per Hawkeye: "Non vedo l'ora che le persone vedano come interpretiamo questo personaggio attraverso i fumetti e nel suo genere. È così tosta, non lo si può negare. È così intelligente, arguta e veloce e la sua capacità fisica di fare così tante cose è alle stelle. Mi ha davvero messo alla prova e mi ha tenuta impegnata per tutta la quarantena. Mi ha permesso di superarla. Sono super eccitata per questo ruolo e sono curiosissima di scoprire come si evolverà".

Intanto per i 50 anni di Jeremy Renner è stato svelato il nuovo logo di Hawkeye e in molti si domandano se nella serie Marvel ci sarà spazio anche per Ronin.