Hawkeye, Hailee Steinfeld sul lavorare con QUELL'attore: 'è davvero qualcosa di speciale'

Il finale del quinto episodio di Hawkeye ha introdotto un attesissimo personaggio che i fan non vedono l’ora di vedere in azione. Ora Hailee Steinfeld, che interpreta Kate Bishop, ha parlato della sua esperienza sul set con la star di ritorno e quello che ci aspetta.

Clint Barton (Jeremy Renner) è nel mirino della Tracksuit Mafia e Maya Lopez (Alaqua Cox) oltre che della vedova nera Yelena Belova (Florence Pugh), e nel quinto episodio ci viene rivelata l'identità del "pezzo grosso" al vertice dell'organizzazione criminale di Maya: Wilson Fisk, ovvero Kingpin (Vincent D'Onofrio). Il boss della mafia vestito di bianco è il grande villain nascosto nell’ombra di cui si preoccupava Clint ed è in affari con Eleanor Bishop (Vera Farmiga), la madre di Kate Bishop (Hailee Steinfeld).



"È un'esperienza molto diversa lavorare con Vincent e ascoltarlo. Essere in sua presenza è davvero qualcosa di speciale", ha detto Steinfeld a Entertainment Weekly della sua esperienza. "Sono stata una sua fan per molto tempo. È sempre fantastico far parte di qualcosa con persone che ammiri davvero. Kingpin è qualcuno di cui Kate non sa molto, ma è stata avvertita. Sa tutto ciò che deve sapere quando Clint le dice: 'è colui di cui mi sono preoccupato per tutto il tempo’”, ha detto Steinfeld. "Lei ha bisogno di tornare in sé e capire come gestire la situazione. Se non sembrava reale prima, lo è ora. Dopo tutti i discorsi, ora ha l'opportunità di farsi avanti".



La produzione di Hawkeye ha tenuto nascosta la presenza di D’Onofrio, ma ora il segreto è svelato: Kingpin è tornato e sta facendo affari loschi con la madre di Kate. In un'intervista con TVLine, Steinfeld ha svelato che il pubblico sta per scoprire cosa significa la rivelazione del finale di episodio.

"Kate ha questa realizzazione. È semplicemente completamente distrutta, confusa e assolutamente persa. Non sa di chi fidarsi", ha detto. "Grazie a Dio c’è Clint perché se non fosse stato lui, probabilmente avrebbe avuto molte più difficoltà a rimettersi in piedi dopo questo."



Vi lasciamo con la recensione del quinto episodio di Hawkeye, in attesa di scoprire che cosa c'è in serbo per noi nell'ultimo episodio dello show che verrà pubblicato il 22 dicembre su Disney+.