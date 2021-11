Hawkeye, Hailee Steinfeld: 'Lavorare con Florence Pugh è stato bellissimo'

Hailee Steinfeld è una perfetta Kate Bishop in Hawkeye e a quanto pare, la giovane attrice siete trovata molto bene sul set della serie Disney+ in arrivo il prossimo 24 novembre, anche per la presenza della collega Florence Pugh che l'ha subito messa a suo agio.

Nella scena post-credit di Black Widow abbiamo visto Yelena Belova alle prese con la contessa Valentina Allegra De la Fontaine che le offre la possibilità di vendicare la morte di Natasha Romanoff, colpendo colui che ne è responsabile a suo avviso, ovvero Clint Barton. Questo significa che la Vedova Nera avrà modo di incontrare la giovane Kate Bishop in Hawkeye e proprio a tal proposito, Hailee Steinfeld ha detto di aver legato moltissimo con la Pugh sul set dello show.

"Siamo entrate in sintonia sin da subito. E spero che lei possa dire la stessa cosa. Cavolo. Ora che lo dico, sono tipo, 'Lo sapevo fin dall'inizio!' Abbiamo un'energia simile. Ci siamo trovate davvero bene insieme e ci siamo anche molto divertite. Mentre stavamo girando è successo qualcosa di veramente assurdo e non siamo riuscite a trattenere le risate. Ho iniziato a ridere così forte che qualcuno ha pensato che stessi piangendo. Venivano a chiedermi come stessi, pensando che mi fossi infortunata ma io continuavo solo a ridere istericamente. Intendiamoci, eravamo in una scena che non era stata in alcun modo pensata per essere divertente. Ma insieme ogni cosa diventava divertente. Lavorare con Florence Pugh è stato bellissimo".

Insomma, una bella amicizia è nata sul set di Hawkeye.