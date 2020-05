Hawkeye, Hailee Steinfeld sarà Occhio di Falco? L'attrice incuriosisce i fan

Hailee Steinfeld interpreterà Kate Bishop nella serie Hawkeye di Disney+? Chi lo sa, resta il fatto che sembrerebbe la scelta migliore per i Marvel Studios, sebbene gli impegni dell'attrice con Dickinson di Apple TV potrebbero essere un problema.

Per chi non lo sapesse, Kate Bishop è la terza Occhio di Falco dei fumetti e fa parte dei Giovani Vendicatori, che potrebbero essere presentati in futuro nel MCU. Hailee Steinfeld, star di Bumblebee, sembra perfetta per la parte, tanto che sarebbe difficile immaginare qualcun altro nei panni dell'arciere.

Di recente, è stato chiesto all'attrice del suo possibile coinvolgimento nel progetto, ma la Steinfeld è stata piuttosto brava a evitare la domanda. Avrebbe infatti dichiarato: "Sapete, in questo momento ho soltanto la musica in mente. È ciò su cui mi concentro, quello che sta occupando la mia testa adesso".

Oltre a essere un'attrice, infatti, Hailee Steinfeld è anche una cantante: è stata lei a registrare la canzone Back To Life per la colonna sonora di Bumblebee.

Insomma, la giovane ha scelto con cura le sue parole per evitare di negare o confermare il suo coinvolgimento, quindi è difficile sapere se Kevin Feige riuscirà ad averla nella serie Disney+ incentrata su Occhio di Falco. A ogni modo, i Marvel Studios vogliono Hailee Steinfeld a tutti i costi.

Prima dell'emergenza coronavirus, si diceva che le riprese di Hawkeye sarebbero iniziate a settembre, ma adesso non si può sapere se verrà rispettata la tabella di marcia.