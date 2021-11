Hawkeye, Hailee Steinfeld parla della sua esperienza sul set della serie Marvel

Manca sempre meno al debutto di Hawkeye su Disney+, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe che esordirà con i primi due episodi in streaming dal 24 novembre. L'attrice Hailee Steinfeld, che nello show interpreta l'arciera Kate Bishop, ha raccontato in un'intervista la sua esperienza sul set della serie con Occhio di Falco.

Se non l'avete ancora visto, nei giorni scorsi è uscito il nuovissimo teaser di Hawkeye che ci rivela uno spaccato del rapporto tra Clint Barton e Kate Bishop nella serie Marvel.

In una recente intervista con la testata Collider, Hailee Steinfeld ha raccontato la sua esperienza sul set di Hawkeye, sul quale ha iniziato a lavorare poco dopo la fine del set della serie Apple TV+ Dickinson: "E' stato decisamente strano passare da una serie dramedy ambientata nel 1860 in cui indossavamo i corsetti, all'universo Marvel con la tuta da supereroina, gli inseguimenti in auto e le folli scene d'azione".

L'attrice ha rivelato che le è servito un po' di tempo per adattarsi a questo cambiamento, del quale è stata entusiasta: "Mi sento fortunata di far parte di qualcosa di così speciale. Kate Bishop è un personaggio che continuo a scoprire di giorno in giorno e che adoro".

Infine, per quanto riguarda l'arco narrativo del suo personaggio, Steinfeld ha spiegato: "Verso la fine di Hawkeye capirete meglio cosa ne sarà di lei. E' stato molto entusiasmante sviluppare e presentare questo personaggio e la sua storia al mondo attraverso questo show. Non vedo l'ora che gli spettatori lo vedano e di sapere che ne pensano".

Hailee Steinfeld sembra entusiasta del suo ruolo nella serie Disney+ e anche secondo i produttori Marvel Steinfeld è la Kate perfetta in Hawkeye, come ha recentemente dichiarato la produttrice esecutiva dello show Trinh Tran.