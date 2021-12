Hawkeye: Hailee Steinfeld e Pizza Dog insieme nelle nuove foto dal set!

Lucky The Pizza Dog è la vera star di Hawkeye, e lo riconoscono anche i protagonisti dello show. Hailee Steinfeld, che nella serie è Kate Bishop, ha deciso di annunciare l'arrivo del terzo episodio dello show su Disney+, pubblicando una sua foto in compagnia proprio di Lucky.

"Un po' di Pizza Dog & Kate content per ricordarvi che il terzo episodio di @hawkeyeofficial è ora disponibile su @disneyplus" ha scritto semplicemente l'attrice nella didascalia accanto allo scatto, che troverete in fondo all'articolo.

Fino ad ora i fan stanno apprezzando la semplicità della serie e i suoi protagonisti, e anche noi, come vi abbiamo raccontato nella recensione del terzo episodio di Hawkeye. Lucky the Pizza Dog è un personaggio di supporto nei fumetti, dove è comparso nel 2012, quando Clint lo ha salvato. La sua targhetta lo identificava come Arrow, ma Clint lo ha ribattezzato il suo Lucky, vista la sua fortuna. Si tratta di un cane che ama particolarmente la pizza, e per questo ha guadagnato il nome completo di Lucky the Pizza Dog.

Al suo fianco, nello show, fa il suo debutto nel MCU Kate Bishop, la quale, come spiegato dalla sua interprete, si trova in un momento di perdita e ha visto in Clint ciò che ha perso e il suo futuro. "Ci sono tante nuove opportunità in arrivo. Sono entusiasta di scoprire dove può arrivare un personaggio come Kate. Non deve essere assolutamente sottovalutata. Vediamo qui [in Hawkeye] quanto sia ambiziosa, quanto sia motivata. Il cielo è l'unico limite per lei", ha dichiarato Steinfeld.

Siamo tutti curiosi di scoprire di più su Kate, ma intanto ci godiamo il suo scatto con Lucky the Pizza Dog!