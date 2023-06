Hawkeye, Hailee Steinfeld è pronta a tornare nel ruolo di Kate Bishop!

Che ad Hailee Steinfeld fosse piaciuto lavorare ad Hawkeye è sembrato fin da subito scontato. L'attrice ha sempre mostrato il suo amore nell'MCU e continua a farlo ad un anno dalla fine della serie che l'ha vista protagonista con Jeremy Renner ed esordire nell'universo Marvel.

Vedere Occhio di Falco in un contesto più reale ha sicuramente dato nuova vita ad un personaggio che il pubblico era sempre stato abituato a vedere in gruppo rapportato agli Avengers. La serie è sembrata, in maniera abbastanza palese, un passaggio di testimone tra Clint Barton e Kate Bishop. Dopo l'incidente avuto da Jeremy Renner sembra sempre più chiaro che l'attore abbia passato definitivamente il ruolo alla giovane collega.

L'attrice sembra essere più che pronta ed entusiasta di tornare all'interno del Marvel Cinematic Universe. "Sono così pronta a tornare a farlo, non vedo l'ora di essere di nuovo sul set con persone che fanno quello che faccio e amano quello che facciamo. Ho avuto un tale senso di appartenenza quando sono stata sul set, un senso di casa e lo adoro. È passato un pò di tempo, quindi sto aspettando molto" ha chiarito l'attrice parlando di come sta aspettando con ansia il momento del suo ritorno in azione.

