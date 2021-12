Hawkeye: Hailee Steinfeld pubblica uno scatto dietro le quinte di QUEL personaggio

Nella giornata di ieri, in occasione della diffusione del quinto e penultimo episodio di Hawkeye, la co-protagonista dello show Hailee Steinfeld ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto davvero esilarante di un personaggio che ha fatto il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe; il dietro le quinte della scena più divertente finora.

Stiamo parlando ovviamente di Florence Pugh nei panni di Yelena, che ha fatto il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe nel quarto episodio di Hawkeye dopo essere stata introdotta in questo universo nel film Black Widow, uscito quest'anno in sala e su Disney+.

Il personaggio è riapparso nuovamente nel quinto episodio della serie con Jeremy Renner e ieri Steinfeld ne ha condiviso uno scatto dal dietro le quinte della scena che le ha viste protagoniste entrambe, quella del loro incontro a cena nell'appartamento di Kate Bishop (pronunciato rigorosamente per intero). La scena è stata senza dubbio una delle più belle e divertenti di tutto lo show grazie alla simpatia del personaggio di Pugh e al ritmo serratissimo della scrittura.

Steinfeld nel corso di un'intervista ha rimarcato la sinergia che esiste tra lei e Florence Pugh: "Sicuro al 100%, mi sono sentita subito vicina a lei e spero che ricambi. Avevamo un momento insieme in cui stavamo girando e qualcosa è andato storto e non siamo più riuscite a riprenderci, continuavamo a ridere senza smettere, ridevamo così forte che a un certo punto qualcuno pensava stessi piangendo e ricordo che un gruppo di persone si è avvicinato all'improvviso chiedendo se era tutto Ok. Ero letteralmente con la faccia a terra, ridevo in maniera isterica. Ed era pure una scena per niente divertente; ci siamo divertite davvero insieme".

