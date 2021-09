Hawkeye, Hailee Steinfeld ricorda il primo incontro sul set con Jeremy Renner

Il prossimo novembre su Disney+ arriverà la nuova serie live-action dei Marvel Studios, Hawkeye. E una dei suoi protagonisti, Hailee Steinfeld, ha raccontato come si è sentita nell'incontrare per la prima volta durante la produzione l'altra star dello show, Jeremy Renner.

Dei sei Avenger originali, solo Occhio di Falco finora non aveva ancora avuto un film a lui dedicato.

Certo, lo avevamo visto per la prima volta nel Thor di Kenneth Branagh, e poi nei vari film corali, più una capatina in Captain America: Civil War, in cui Clint Barton si lasciava alle spalle il suo ritiro dalle scene per andare a dare manforte al Team Cap... Ma dovevamo ancora avere un progetto che lo vedesse come personaggio titolare.

Ora, grazie a Disney+, è esattamente ciò che accadrà, ma non solo: assisteremo anche all'avvento di un arciere di nuova generazione, che Barton si dovrà premurare di addestrare a dovere. Questo personaggio di nome Kate Bishop sarà interpretato da Hailee Steinfeld, che di recente ha ricordato proprio il momento in cui si ritrovò per la prima volta faccia a faccia con Renner.

"La prima volta che Jeremy e io ci siamo seduti insieme allo stesso tavolo è stato nella writers' room, ed eravamo circondati da una marea di fumetti di Hawkeye appesi sul muro" ha raccontato ai microfoni di EW! "E io ero tipo 'Oh mio Dio, è tutto reale. Sta succedendo davvero'".

Per vedere come i due si incontreranno però per la prima volta sullo schermo, e cosa porterà la giovane Kate a rimanere coinvolta nelle questioni di un Avenger, dovremo aspettare ancora qualche settimana... Ma non manca molto: il 24 novembre e Hawkeye stanno arrivando.