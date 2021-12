Hawkeye, Hailee Steinfeld sui risvolti dell'episodio 5: 'Non vedo l'ora di vedere di più'

I fan Marvel continuano ad apprezzare la più nuova serie tv di Disney+ dedicata agli eroi del MCU, e in particolare una scena del quinto episodio di Hawkeye con protagonista Kate Bishop e un certo personaggio è piaciuta molto sia al pubblico, che agli stessi attori. Ecco cosa ne pensa Hailee Steinfeld.

In un'intervista con TV Line, la giovane interprete di Kate Bishop ha parlato del più recente innesto tra i personaggi di Hawkeye, la Yelena Belova di Florence Pugh, con la quale Steinfeld ha condiviso una scena chiave nell'ultimo episodio andato in onda.

"È davvero così naturale girare con Florence. Il botta e risposta è incredibile" ha affermato l'attrice "Abbiamo questa serata tra ragazze mangiando mac and cheese con salsa piccante, quindi come potrebbe non essere divertente?".

"Ma se vedete, questa scena porta un peso molto gravoso sulle spalle. Questi due personaggi trovano una connessione immediata, quasi come un'amicizia, ma sanno che ciò non potrà e non andrà a interferire con quello che stanno cercando di ottenere. Kate non riesce a capire cosa voglia ottenere Yelena, e sta cercando di scoprire cosa è venuta a fare e perché sia così sicura del tipo di persona che è Clint" ha poi continuato.

Non sappiamo ancora cosa accadrà nel prossimo episodio, l'ultimo di Hawkeye, ma Steinfeld si inserisce tra quelle persone che "vorrebbero tanto vedere di più su queste due".