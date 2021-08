Hawkeye: Hailee Steinfeld rivela delle riprese aggiuntive nelle sue storie Instagram?

Si era parlato di un ritorno sul set per Hawkeye, la nuova serie Marvel che seguirà le vicende di Kate Bishop accanto all'Occhio di Falco di Jeremy Renner. E così probabilmente è stato, come svelato dall'attrice Hailee Steinfeld, che domenica ha pubblicato nelle sue storie una foto e un video del suo allenamento con arco e frecce behind the scenes, che troverete in fondo all'articolo.

Sulla prima foto, l'attrice ha scritto "It's been a minute...", rivelando che probabilmente si tratterebbe del ritorno sul set di cui ultimamente si parlava. Può sembrare una cosa un po' strana, tornare sul set dopo che le riprese si sono concluse a fine Aprile, considerando anche che la data di uscita di Hawkeye è stata già fissata! Ma poco già da un po' la Marvel aveva annunciato che avrebbe riportato davanti alla macchina da presa alcuni personaggi per rigirare alcune scene.

Generalmente, quando bisogna fare delle riprese aggiuntive dopo che quelle ufficiali si sono già concluse, si pensa subito che qualcosa non sia andato. Tuttavia il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ci rassicura, dicendo che è una pratica che è stata già attuata per altri prodotti del MCU. "I reshoot sono un elemento chiave dei nostri film, ad iniziare da Iron Man. Diciamo sempre che siamo filmmaker intelligenti alla Marvel, ma non siamo dei geni e il modo migliore per prendere nota di ciò che funziona e non funziona in un film è guardarlo. Quindi facciamo il film e poi, 'Oh si, no questo non va bene', e abbiamo un sistema che adesso è ormai preciso ed efficiente. I reshoot durano a volte un giorno, a volte quindici, per poter far raggiungere alla pellicola il maggior risultato possibile."

Dunque i fan possono stare tranquilli: vedranno lo show a partire dal 24 Novembre su Disney+. Nel frattempo possono godersi What If...? la nuova serie animata sul Multiverso della Marvel di cui vi abbiamo recensito i primi tre episodi!