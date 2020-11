Hawkeye: Hailee Steinfeld già sul set della serie? Sarà lei Kate Bishop, secondo i rumor

Dato che le riprese di Hawkeye sono imminenti, gli attori si preparano ad interpretare i loro personaggi e secondo qualcuno Hailee Steinfeld sarebbe già sul set.

Dopo mesi di voci di corridoio, era arrivata una smentita sul ruolo di Kate Bishop che non aveva mancato di generare un po' di perplessità in chi dava già per scontata la presenza di Steinfeld, attrice nota per aver recitato in Bumblebee e in 17 Anni (e come uscirne vivi). Stando al criptico articolo di Manabyte non ci sarebbero più dubbi però:

"Dirò solo che le persone che hanno passato gli ultimi mesi ipotizzando che sarebbe stato qualcun altro ad interpretare Kate Bishop in Hawkeye non avranno un buon dicembre. La serie ha già iniziato alcune riprese, altre sono previste per questa settimana. Il cast si sta unendo...".

Sembra proprio che qualcuno abbia già avuto modo di vedere l'attrice sul set e che certe informazioni siano già trapelate. Per il momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma non sarebbe una sorpresa se dovesse essere proprio lei ad imbracciare l'arco e a raccogliere l'eredità di Clint Burton.

Cosa ne pensate? Potrebbe essere la scelta giusta per portare Kate Bishop nel Marvel Cinematic Universe? Fateci sapere la vostra nei commenti! Intanto una foto postata da Jeremy Renner ci fa capire che il semaforo verde è arrivato anche per la produzione di Hawkeye.