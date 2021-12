Hawkeye, Hailee Steinfeld svela con chi vorrebbe collaborare in futuro nel MCU

Hailee Steinfeld ha già fatto breccia nel cuore dei fan nei panni di Kate Bishop in Hawkeye, la nuova pupilla di Clint Burton (Jeremy Renner). L’attrice è appena entrata a far parte del Marvel Cinematic Universe ma se le chiedete con quale altro personaggio vorrebbe collaborare in futuro, ha le idee molto chiare.

Indipendentemente da come la serie di sei episodi finirà, rivedremo Kate in futuro e ci aspettiamo grandi cose da lei, incluse collaborazioni con alcuni altri importanti attori del MCU. Ai microfoni del podcast D23 Inside Disney, a Steinfeld è stato chiesto chi siano i suoi due eroi Marvel preferiti personali con cui vorrebbe recitare: “Beh, personalmente amo Iron Man, quindi penso che sarebbe abbastanza bello. Vedova Nera, ovviamente", ha detto Steinfeld. "Penso che ci sia un mondo in cui tutti i multiversi o qualsiasi altra cosa...succedono cose, lo sai!"

Sfortunatamente per lei (e per i fan), entrambi i personaggi che ha menzionato sono morti nell'attuale linea temporale del MCU, ma l'attrice spera che il multiverso possa aiutare i suoi sogni a diventare realtà in qualche modo. Sarebbe alquanto divertente vedere interagire Tony e Kate, il loro senso dell’umorismo potrebbe regalarci molte perle. Allo stesso modo, anche la dinamica con Vedova Nera sarebbe curiosa da esplorare, tra le due si sarebbe potuto sviluppare anche un legame solido. Scoprite 5 cose che non sapete su Kate Bishop nel nostro focus di approfondimento.



Non perdetevi la nostra recensione del terzo episodio di Hawkeye, la serie è già a metà della sua prima stagione e continua ad andare in onda ogni mercoledì solo su Disney+.