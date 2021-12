Hawkeye, Hailee Steinfeld svela:'Ecco quali sono le mie scene preferite'

Tra il Ringraziamento e il giorno di Natale si è consumata la distribuzione su Disney+ degli episodi di Hawkeye, l'ultima serie Marvel del 2021. Hailee Steinfeld interpreta Kate Bishop al fianco di Jeremy Renner, e l'attrice ha parlato della sua esperienza in un'intervista a Entertainment Tonight, rispondendo a diverse domande.

La prima stagione di Hawkeye ha lasciato domande irrisolte a cui la seconda stagione dovrà rispondere. All'attrice è stato chiesto quali fossero le sue scene preferite nella serie ed ecco la sua risposta:"L'inseguimento in macchina nell'episodio 3, con Jeremy e la sottoscritta, abbiamo fatto il miglior tempo delle nostre vite. C'è stato un momento in cui abbiamo girato la prima ripresa e ho letteralmente pensato, 'Si, questo è assolutamente il motivo per cui l'ho fatto. Fa parte dell'MCU'" ha dichiarato.



Steinfeld ha proseguito affermando:"Semplicemente fantastico, perché questo show è così perfettamente bilanciato, con questi personaggi con i piedi per terra e queste conversazioni emotive, molto umane e in perfetto stile MCU. Gli inseguimenti in auto e le acrobazie selvagge, le sequenze di combattimento".



Un'altra scena memorabile è stata ricordata da Steinfeld. Si tratta del momento in cui Yelena Belova appare in casa di Kate per avvertirla dei piani per uccidere Clint Barton, preparandole la cena. Un momento che dimostra quanto siano fantastici i due personaggi sullo schermo, Yelena e Kate.



"Si è trattata di una delle cose più divertenti vissute lavorando e Florence è incredibile in quella scena. Trovo sia stato davvero speciale e divertente da recitare" ha concluso.

