Hawkeye, Hailee Steinfeld vuole Kate Bishop negli Young Avengers

Arriveranno o non arriveranno gli Young Avengers nel MCU? Ancora non lo sappiamo con certezza, ma la star di Hawkeye Hailee Steinfeld vorrebbe davvero vedere la sua Kate Bishop nel gruppo.

Dopo il giro di boa rappresentato dagli eventi di Avengers: Endgame, dove abbiamo dato l'addio a diversi componenti della generazione di eroi che ci ha accompagnato fino a quel momento, la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe sta preparando le basi per il futuro e introducendo tanti nuovi personaggi che pian piano otterranno sempre più rilevanza.

Tra questi, sono convinti in molti che si celino alcuni dei membri che andranno a formare gli Young Avengers, un gruppo di giovani supereroi che raccoglierebbe l'eredità dei loro predecessori. Dopotutto, abbiamo già incontrato diversi di coloro che nei fumetti hanno ricoperto tale ruolo:

Wiccan e Speed (Billy e Tommy Maximoff), Kid Loki (Jack Veal) e Patriot (Eli Bradley), mentre nei prossimi progetti conosceremo Miss America (America Chavez) e Stature (Cassie Lang).

Un altro nome che compare in questa lista, e che arriverà tra pochissimo sugli schermi nella serie tv di Disney+ Hawkeye, è Kate Bishop, il personaggio interpretato da Hailee Steinfeld, che all'implicazione di una tale opportunità come quella di unirsi un giorno agli Young Avengers sullo schermo, ha risposto con riverente incredulità e parecchio entusiasmo: "È vero. È davvero incredibile, mi pare assurdo sedere qui, in questo momento, tra queste persone. Sono così grata di essere parte di questo show in universo come quello del MCU, ed è solo l'inizio. La serie non è ancora uscita, e io non vedo l'ora".

Vedremo se saranno davvero gli Young Avengers che si andranno a formare nel MCU. Intanto, Hawkeye e Kate Bishop arriveranno il 24 novembre su Disney+.