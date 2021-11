Hawkeye, Hailee Steinfeld sull'incontro tra Kate Bishop e Yelena Belova: 'sarà divertente'

Hailee Steinfeld, interprete di Kate Bishop in Hawkeye non si è lasciata troppo andare riguardo al ruolo che Yelena Belova (Florence Pugh) avrà nella prossima serie Marvel. L’unica cosa sicura è che il personaggio tornerà, dopo la scena post-credit di Black Widow.

In quei pochi secondi infatti abbiamo visto Val (Julia Louis-Dreyfus) incastrare Clint Barton (Jeremy Renner) come il capro espiatorio della morte della sorella di Yelena, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), che in realtà muore salvando metà dell'universo in Avengers: Endgame. Nella serie Disney+, Yelena e Clint si incrociano quando quest’ultimo addestra Kate Bishop (Steinfeld) per fermare una minaccia e tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale, date un'occhiata al trailer di Hawkeye.



"Si incontrano, eh? Wow. Scommetto che è un incontro divertente e interessante", ha detto Steinfeld a Extra quando gli è stato chiesto se Kate Bishop ha incontrato Yelena Belova nello show. L’attrice ha anche aggiunto: "Lavorare con l'intero cast è stato assolutamente incredibile, è stato un sogno assoluto".



La Steinfeld ha precedentemente rivelato che lei e Pugh hanno trascorso un "tempo meraviglioso insieme" sul set, dicendo a Cosmopolitan: "Abbiamo avuto un momento insieme in cui stavamo girando e qualcosa è andato storto. Non c'era modo di riprendersi. Ho iniziato a ridere così forte che qualcuno pensava che stessi piangendo...e ricordo solo un'inondazione di persone che si precipitavano dentro e dicevano, 'State tutti bene?' ed ero letteralmente a faccia in giù a terra, ridendo istericamente. Intendiamoci, eravamo in una scena che non era in alcun modo o forma pensata per essere affatto divertente. Ci siamo davvero divertite insieme".



Date un'occhiata alle nuove immagini di Hawkeye in arrivo su Disney+ il 24 novembre.