Hawkeye, Hailee Steinfeld sull'incontro tra Kate e Yelena Belova: "Interessante, suppongo"

Mancano poche ore all'uscita dei primi episodi di Hawkeye su Disney+, in cui vedremo Jeremy Renner nel ruolo di Clint Barton e Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop. Anche se non l'abbiamo vista nel trailer o nelle immagini trapelate finora, sappiamo per sua stessa ammissione che ci sarà anche Florence Pugh, nel ruolo di Yelena Belova.

Dopo gli eventi di Black Widow, infatti, l'arco narrativo della sorella di Natasha Romanoff può inserirsi bene in uno show come Hawkeye, e i fan immaginano già il possibile incontro tra Yelena e Kate Bishop.

Intervistata a Los Angeles sul red carpet per la premiere della nuova serie del Marvel Cinematic Universe, Hailee Steinfeld ha risposto a una domanda sul possibile incontro, fingendo inizialmente di non avere informazioni ma dando in sostanza una piccola anticipazione.

"Si incontrano, davvero? Wow. Scommetto che è un incontro divertente e interessante..."

Il video dell'intervista è visibile anche all'interno della notizia. L'attrice, come da tradizione Marvel, è stata evasiva anche sul futuro di Kate Bishop, e sulla sua eventuale apparizione in altri titoli del MCU.

Hawkeye, che secondo Jeremy Renner sarà meglio di un film su Occhio di Falco, è ambientata in una New York post-Blip e avrà un totale di sei episodi. Oltre a Jeremy Renner, Hailee Steinfeld e Florence Pugh, fanno parte del cast anche Alaqua Cox, Fra Fee, Tony Dalton, Vera Farming e Zahn McClarnon.