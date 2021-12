Hawkeye: Hailee Steinfield svela quali sono le sue scene preferite

Giunti al termine dell'ennesima fatica del MCU, con alcuni fan delusi dal finale di hawkeye, Hailee Steinfeld, interprete di Kate Bishop, ha rivelato quali siano le sue scene preferite dell'ultima serie Marvel, ossia l'inseguimento in macchina del terzo episodio e il confronto con Yelena Belova nel quinto episodio.

In particolare, riguardo la scena dell'inseguimento, ha dichiarato: "È stato semplicemente incredibile, perché questa serie riesce ad essere perfettamente bilanciata tra personaggi ben caratterizzati con dialoghi molto umani ed emozionali da un lato e, dall'altro, delle sequenze di combattimento e degli inseguimenti epici, in puro stile MCU". Per quanto riguarda invece la scena con Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh, ha così raccontato: "Quella è stata una delle scene in cui mi sono divertita di più e Florence poi è incredibile in quella scena. Quel momento è stato davvero speciale". Inoltre, l'attrice ha anche aggiunto qualcosina riguardo il futuro del personaggio di Bishop: "Io credo che lei sia stata costretta a comprendere cosa significhi davvero essere un supereroe. Non è semplicemente saltare di palazzo in palazzo e rendere la gente felice, ma c'è un danno collaterale che si accompagna a questa condizione. Però, questo non le impedisce di perseguire il suo obiettivo, di continuare ad aiutare e proteggere gli altri. Lei sa di esserne capace e questo, penso, può bastare ad aprire molte possibilità per il futuro".

Infine, nel caso ve la foste persa, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del finale di Hawkeye, attualmente disponibile alla visione su Dinsey+.