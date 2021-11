Hawkeye, una nuova immagine rivela l'amico a quattro zampe di Clint Barton

Quando si pensa a un uomo, da solo, in una New York semi-deserta, accompagnato esclusivamente da un cane al seguito, potrebbe venire in mente Will Smith. Ma in realtà è quanto troveremo in Hawkeye, il primo prodotto MCU a introdurre un animale come aiutante dell'eroe principale.

Vi abbiamo già anticipato come Hawkeye introdurrà nell'MCU tutta una serie di personaggi noti solo, fino a questo momento, ai lettori del fumetto. Fra tutti ovviamente Kate Bishop (Hailee Steinfeld), che quasi non serve rinominare visto che sarà protagonista del senso centrale della serie: un passaggio di consegne dell'identità di Occhio di Falco. Al suo fianco però, come villain, anche il personaggio di Echo, che potrebbe preparare il crossover con Daredevil.

Al fianco di tutti questi giganti del fumetto, a quanto pare vedremo una graditissima, canina apparizione: quella di Lucky the Pizza Dog. Il suo personaggio è stato introdotto nel 2012, quando Barton lo recupera dalla strada e lo ribattezza - da che la medaglietta segnava, guarda, Arrow - Lucky. Il resto del nome viene dal fatto che il cane si fa chiamare anche Pizza Dog per il suo amore, ovviamente, per la pizza.

La sua presenza era già stata anticipata, come detto, da alcuni scatti rubati sul set di Hawkeye. Ma grazie alla copertina di The Lowdown, che ha realizzato un pezzo dal titolo "Meet Kate Bishop", abbiamo visto i due eroi in compagnia della loro fidata mascotte. Non sappiamo se lo ritroveremo nelle stagioni future di Hawkeye: per ora pensiamo a godercelo dal 24 novembre, data d'uscita dei primi due episodi della serie. Che ne pensate della foto sottostante? Ditecelo nei commenti.