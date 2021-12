Hawkeye, ecco i nuovi imperdibili Funko POP di Maya Lopez e Kate Bishop

Non poteva certo mancare una linea di Funko Pop dedicata alla serie Hawkeye con Kate Bishop (Hailee Steinfeld) e Clint Barton (Jeremy Renner) protagonisti. L’ultimo episodio ci ha presentato un altro gran bel personaggio, Maya Lopez interpretata da Alaqua Cox, e ora gli appassionati potranno collezionare anche la sua figura da collezione.

Non sorprende che Funko sia pronta ad uscire con un POP dedicato Maya Lopez, alias il vigilante noto come Echo. Se non l'avete ancora fatto, date un'occhiata al nostro approfondimento su Echo di Hawkeye. Insieme a questo annuncio è stata lanciata anche una nuova figura di Kate Bishop come esclusiva Amazon, potete vedere le immagini in calce alla notizia. Queste due nuove figure da collezione si uniscono a quelle precedentemente annunciate di Clint e Kate Bishop insieme a Lucky the Pizza Dog, pezzi davvero imperdibili per i fan della serie.



Lucky the Pizza Dog in particolare ha conquistato immediatamente il cuore del pubblico, il golden retriever ha fatto la sua prima apparizione nei fumetti di Matt Fraction/David Aja nel 2012. Naturalmente, la sua versione live-action è adorabile e ci sono buone probabilità che ruberà la scena proprio come ruba quella deliziosa pizza.



Date un’occhiata alla nostra recensione del terzo episodio di Hawkeye e fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di queste Funko Pop, faranno parte della vostra collezione?