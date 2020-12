Hawkeye incontra Thanos in una pausa tra le riprese: la divertente foto di Jeremy Renner

Sembra proprio che Jeremy Renner si sia preso una pausa dalle riprese di Hawkeye e abbia lasciato la sua nuova collega Kate Bishop per fare un salto nel passato, ai tempi di Avengers: Endgame.

L'attore si è infatti recato in uno dei molti negozi di fumetti presenti a New York e si è fatto fotografare mentre scruta con sguardo torvo l'action figure dello spietato Thanos. Del resto il povero Clint Burton ha subito un duro colpo nel film dei fratelli Russo: la sua famiglia era stata sterminata per mano del villain e il supereroe si era trasformato in un letale giustiziere in cerca di vendetta.

Per fortuna le cose si sono ristabilite con la conclusione di Endgame e la scomparsa definitiva di Thanos, ma certi dissapori non si placano dall'oggi al domani, e Renner sembra covare ancora un certo risentimento nei confronti dell'acerrimo nemico. Chissà se avrà davvero comprato le action figure esposte per ricreare l'epico scontro finale; di sicuro avrà fatto la gioia del negoziante come avvenne con Benedict Cumberbatch: non capita tutti i giorni che un Avenger entri nel tuo negozio di fumetti e action figure.

Siamo tutti in attesa di ritrovare il personaggio di Renner nel 2021, insieme alle altre serie in arrivo su Disney+.