Hawkeye, il primo incontro tra Kate Bishop e Echo in una nuova foto dal set

Le ultime indiscrezioni su Hawkeye hanno un po' deluso i fan del Marvel Cinematic Universe, molti dei quali aspettano comunque i nuovi sviluppi della serie su Disney+ prima di dare un giudizio definitivo. Nei prossimi episodi assisteremo a un faccia a faccia tra Kate Bishop e Echo, e una nuova foto spuntata sul web ce ne dà un'anteprima.

In calce alla notizia, infatti, possiamo vedere un'immagine di Kate Bishop (Hailee Steinfeld) ed Echo (Alaqua Cox, di spalle), in quello che si direbbe un attimo concitato di una scena di azione. Non è chiaro dove si trovino i due personaggi, ma potrebbe trattarsi della casa di Echo, e gli abiti di Kate lasciano pensare che sia lì, per così dire, in missione.

Dopo i primi due episodi di Hawkeye, resta ancora molto da capire su Echo e sul modo in cui interagirà con Clint Barton e Kate Bishop, e probabilmente inizieremo a capirne qualcosa in più già dal prossimo mercoledì.

"Non è stato mostrato molto di ciò che è successo in quegli anni" ha raccontato a GamesRadar Jeremy Renner, parlando del periodo in cui il suo personaggio era Ronin. "Molti aspetti di quel passato lo raggiungono, e influenzano la narrazione di questo [...] È una cosa radicata, ed è una cosa molto toccante, è qualcosa di serio, e viene affrontato nello show."

