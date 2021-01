Hawkeye: Jeremy Renner si allena 'come un bambino di 8 anni'

Nei giorni scorsi Jeremy Renner aveva già condiviso alcune foto dei suoi allenamenti per Hawkeye, adesso il famoso attore ha voluto mostrare ai fan altri retroscena del suo addestramento per il ruolo di supereroe della Marvel.

In calce alla notizia trovate infatti il tweet condiviso sull'account ufficiale di Jeremy Renner, in cui è possibile vedere un breve video di lui che usa un arco e frecce di plastica per allenarsi in vista del suo ruolo. Ecco il messaggio presente insieme al filmato: "Allenamento durante la quarantena a casa... come un bambino di 8 anni". Come sapete sono già partite le riprese per le puntate di Hawkeye, serie TV che racconterà la storia di Clint Barton dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Insieme al celebre attore troveremo anche Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop, personaggio che dovrebbe diventare una sua allieva, Vera Farmiga nel ruolo di Eleanor Bishop, Fra Fee sarà The Clown, mentre Tony Dalton, Alaqua Cox e Florence Pugh saranno rispettivamente Swordsman, Echo e Yelena Belova.

A causa dei ritardi causati dalla pandemia di Coronavirus non conosciamo ancora la data di uscita esatta della serie, è stato comunque annunciato che le puntate dello show prodotto dalla Disney saranno disponibili nel corso del 2021. Se cercate altre indiscrezioni sulla serie, vi segnaliamo questa intervista ad Hailee Steinfeld di Hawkeye.