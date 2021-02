Hawkeye, Jeremy Renner nel suo allenamento mette in mostra i tatoo di Endgame

Clint Barton è ufficialmente tornato e, come abbiamo avuto modo di vedere dai numerosi video pubblicati da Jeremy Renner, la star Hawkeye è al lavoro per apparire al meglio nel corso della nuova serie Disney+ dedicata ad Occhio di Falco.

L'attore ha infatti postato sui social un video in cui si allena in modo molto intenso e ha anche mostrato quei tatuaggi che Clint aveva realizzato nel corso di Avengers: Endgame. La forma fisica invidiabile di Renner ha suscitato numerosi commenti dei suoi colleghi. In particolare Sharon Stone ha notato la potenza dei suoi incredibili bicipiti e ha scritto: "Beh, i tuoi tricipiti hanno un bell'aspetto e non è stato di certo facile ottenerli".

Questo non è di certo il primo aggiornamento che l'interprete di Clint Barton ci fornisce sui lavori di Hawkeye, l'attore infatti nel corso delle scorse settimane ha postato un adorabile video in cui si allenava con arco e frecce in compagnia di sua figlia e condiviso molte altre immagini dal set che hanno dimostrato quanto la prossima serie Disney+ sarà affine ai fumetti.

Oltre a Renner, la serie vedrà Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop, Vera Farmiga nei panni di Eleanor Bishop, Fra Fee nei panni di The Clown, Tony Dalton nei panni di Swordsman, Alaqua Cox nei panni di Echo e Florence Pugh che riprenderà il ruolo di Vedova Nera di Yelena Belova.

Intanto, se vi va, date uno sguardo ai 10 fumetti da leggere prima di vedere Hawkeye.