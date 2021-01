Hawkeye, Jeremy Renner e l'allenamento speciale in compagnia della figlia

Il Marvel Cinematic Universe è tornato sullo schermo grazie a WandaVision, ma sono ancora molte le serie tv dei Marvel Studios in arrivo nel (più o meno) prossimo futuro. Tra queste vi è Hawkeye con protagonista Jeremy Renner, che nel frattempo si sottopone a un allenamento speciale per il ruolo in compagnia di... Sua figlia.

Le riprese di Hawkeye sono iniziate già da un po', ma questo non vuol dire che gli attori protagonisti non abbiano bisogno di mantenersi costante in forma con duri allenamenti.

Sarà per questo che Jeremy Renner ha deciso di portarsi il lavoro a casa, per così dire, e ha iniziato a tirare con l'arco in salotto in compagnia di uno sparring partner d'eccezione: sua figlia.

"Un altro giorno in ufficio #allenamento" scrive nella caption del post che trovate anche in calce alla notizia, e al quale ha allegato due simpatiche foto, una di lui con arco e frecce giocattolo, e una della piccola in posa da Occhio di Falco (con tanto di maschera con il volto del padre ).

Stiamo già addestrando la prossima generazione di supereroi?

Beh, di certo, è ciò che farà Clint Barton nella serie tv di Disney+, dove vedremo anche una giovane Kate Bishop interpretata da Hailee Steinfeld.

Hawkeye dovrebbe debuttare sulla piattaforma streaming di casa Disney verso la fine del 2021.