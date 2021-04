Hawkeye, Jeremy Renner anticipa il ritorno di Ronin! Ecco la foto con il costume

Tra gli attori del Marvel Cinematic Universe più attivi sui social, Jeremy Renner è tornato a stuzzicare la curiosità dei fan in vista della serie Marvel dedicata al suo Hawkeye, in arrivo su Disney+ entro la fine del 2021.

Nello specifico Renner, attualmente impegnato sul set dello show, ha condiviso sulle storia di Instagram una sua foto in primo piano con indosso il costume di Ronin, l'alter-ego di Occhio di Falco che abbiamo visto già in azione durante la prima parte di Avengers: Endgame. L'attore non ha confermato se si tratta o meno di un momento tratto dalla serie, ma la scritta "Back when..." potrebbe anticipare la presenza di una scena flashback oppure un semplice ritorno della versione del personaggio.

Nel frattempo, mentre proseguono le riprese di Hawkeye ad Atlanta, sono emerse in rete le prime immagini di Alaqua Cox nei panni di Echo. Per chi non lo sapesse, oltre ad introdurre la Kate Bishop di Haillee Steinfeld, la serie incentrata su Clint Burton firmerà infatti anche il debutto di Maya Lopez/Echo, per cui è già in sviluppo una serie spin-off di Hawkeye che la vedrà come protagonista.

