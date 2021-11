Hawkeye, Jeremy Renner è Clint Barton anche a Halloween: 'Non potevo dire no a mia figlia'

Lo aveva già ammesso, Jeremy Renner, di aver preso il costume di Hawkeye dal set della serie Marvel su Occhio di Falco. E in occasione di Halloween l'attore sembra aver rispolverato l'arco e le frecce di Hawkeye, per la gioia della figlia e dei suoi amici.

Proprio ieri, Jeremy Renner ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui raccontava ai suoi follower che di lì a poco avrebbe indossato nuovamente i panni di Occhio di Falco: "Non ho potuto dire di no a mia figlia e ai suoi amici! Indosso il costume ancora una volta".

Nel breve video che potete trovare a fine articolo, Renner mostra le dotazioni caratteristiche del suo personaggio, l'arco e le frecce, e poi si mostra per qualche secondo mentre, indossando la divisa di Clint Barton, augura un felice Halloween a tutti i suoi fan.

La star della serie Marvel aveva raccontato di recente al Jimmy Kimmel Live! che la figlia non sa che è Hawkeye: "Lei non sa niente. Pensa semplicemente che il mio costume sia un pigiama. Quando la passo a prendere a scuola, tutti i bambini vengono, mi chiedono informazioni. Non so se questo la fa sentire bene o male, in realtà sembra che non le freghi molto".

In quell'occasione Jeremy Renner aveva dichiarato anche di essere stato uno dei pochi (o forse l'unico) a non portarsi a casa memorabilia dai set delle produzioni Marvel, fino a quel momento: "Non ho mai preso niente perché ci chiedevano di non farlo e perché mia madre mi ha insegnato che non si fa... Quindi non ho mai portato a casa nulla. Ma tutti gli Avengers hanno preso della roba! Quei bastardi, tutti hanno rubato qualcosa!".

Passata la festa di Halloween, siamo entrati nel mese di novembre, che vedrà proprio il debutto della serie su Occhio di Falco: i primi due episodi di Hawkeye saranno disponibili in streaming su Disney+ a partire dal 24 novembre.