Hawkeye, Jeremy Renner condivide il miglior biglietto d'auguri di Occhio di Falco!

Le festività natalizie sono sempre più vicine e anche le star si adeguano al periodo dell'anno condividendo contenuti legati al periodo del Natale. L'ultima in ordine cronologico è Jeremy Renner, che ha pubblicato un'immagine che mostra Occhio di Falco in una versione inedita e... natalizia! Un biglietto d'auguri speciale per i fan.

Il poster in versione natalizia mostra Clint Barton che lavora alle frecce in un laboratorio dedicato alle feste, insieme a Lucky the Pizza Dog, l'amico a quattro zampe di Occhio di Falco.



Un'immagine variopinta e perfetta per i fan che vogliono utilizzare un biglietto d'auguri a tema Hawkeye, ad un anno e mezzo di distanza dalla distribuzione su Disney+ della serie tv dedicata al personaggio del Marvel Cinematic Universe.

La miniserie, sviluppata da Jonathan Ingla, si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame, mentre Clint Barton si trova a New York con i suoi figli e impegnato a collaborare con Kate Bishop (Hailee Steinfeld) per cercare di sconfiggere una volta per tutte i nemici del suo passato nelle vesti di Ronin. S

L'obiettivo? Tornare dalla sua famiglia prima di Natale. Scoprite nel frattempo il futuro dell'MCU e di Echo dalle parole di David Mack nel nostro approfondimento.

Ecco perché il biglietto d'auguri MCU non poteva che coinvolgere Occhio di Falco.

Scopri la recensione del Canto di Natale di Occhio di Falco, in attesa della seconda stagione di Hawkeye.