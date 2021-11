Hawkeye, Jeremy Renner confessa:'Ecco il film Marvel che non rivedrò mai più'

Finalmente il gran giorno è arrivato, per il debutto solitario di Occhio di Falco in un prodotto MCU. Jeremy Renner sarà protagonista di Hawkeye, la nuova serie tv Marvel, al fianco di Hailee Steinfeld nel ruolo di Kate Bishop. I primi due episodi della serie sono disponibili da oggi, mercoledì 24 novembre, su Disney+.

Nonostante sia uno dei veterani del Marvel Cinematic Universe, Jeremy Renner ha raccontato che esiste un film del franchise che si rifiuta di riguardare.



In un'intervista con BBC Radio, Renner afferma che non rivedrà più Avengers: Endgame. Ad oggi l'attore ha dichiarato di aver visto il film soltanto alla première ma l'evento si tramutò in una sorta di 'pasticcio singhiozzante'.



"L'ho visto alla première. Solitamente non guardo i miei film ma l'ho fatto per celebrare la mia esperienza insieme a tutti gli altri. Abbiamo riso ma abbiamo anche pianto parecchio. Si è trattata di un'esperienza davvero difficile, non riesco, non lo guarderò mai più. Stavamo piangendo, poi abbiamo riso... è stato grandioso. Eravamo proprio come il pubblico. Un'esperienza fantastica da condividere insieme a loro" ha confessato l'attore. In Hawkeye sentiremo la presenza di Black Widow, ha dichiarato Renner.



Il cast è costantemente in contatto:"Soltanto perché muori davanti alla macchina da presa non significa che muori nella vita reale, quindi abbiamo una chat di gruppo e siamo tutti noi, sia vivi che morti sullo schermo" ha concluso.

Scoprite la recensione di Hawkeye, ristretta ovviamente ai primi due episodi già disponibili su Disney+.