Hawkeye, Jeremy Renner si congratula con Paul Rudd, l'uomo più sexy del mondo!

Paul Rudd è l'uomo più sexy del mondo secondo la testata People Magazine, che ogni anno assegna questo premio alle celebrities. L'amico e collega Jeremy Renner, a breve protagonista di Hawkeye, si è congratulato con lui in un simpatico post Instagram!

Paul Rudd non è di certo la prima star della Marvel ad aver vinto il titolo: nel passato anche Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Bradley Cooper, Idris Elba, Chris Hemsworth e Michael B. Jordan hanno ricevuto il medesimo premio da People Magazine. E quest'anno il premio è stato assegnato alla star di Ant-Man.

Molti colleghi si sono congratulati con lui sui social network: oltre alla simpatica reazione di Ryan Reynolds, anche il nostro Occhio di Falco ha celebrato la sua vittoria con un post Instagram che potete trovare in calce all'articolo e il seguente messaggio: "Congratulazioni al mio amico Paul Rudd, l'uomo più sexy del mondo! Dal tuo amico, che invece è tremendo, nell'ombra... proprio zero bellezza".

Il prossimo progetto Marvel di Paul Rudd sarà Ant-Man and the Wasp: Quantumania: il film è attualmente in fase di post-produzione e dovrebbe debuttare a luglio 2023. Dovremo aspettare invece molto meno per il ritorno di Jeremy Renner sullo schermo: come confermato dal nuovo promo di Hawkeye e dal nuovo poster di Hawkeye, la serie su Occhio di Falco con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld debutterà con i primi 2 episodi in streaming su Disney+ il 24 novembre.