Hawkeye, Jeremy Renner continuerà ad usare lo spazzaneve dopo l'incidente?

La star di Hawkeye è recentemente tornato alla ribalta dopo l'incidente con uno spazzaneve che lo ha fatto finire in terapia intensiva. Questi infatti sono stati mesi molto duri per Jeremy Renner, che hanno tenuto col fiato sospeso molti fan del suo personaggio nell'MCU. L'attore però sembra stia reagendo in modo positivo.

Durante una sessione di domande per il nuovo show su Disney+ Rennervations, è stato rivelato che l'attore ha deciso di tenere il trattore per la rimozione della neve che lo ha gravemente ferito.

Notizia questa che lascia sorpresi, specie dopo le voci degli ultimi mesi che parlavano del possibile addio alla recitazione per Jeremy Renner.

Molte persone vorrebbero sbarazzarsi del motivo per il quale sono finite in fin di vita. Tuttavia la star di Hawkeye ha dimostrato di essere un vero Avenger, affermando che intende tenere con sè il gatto delle nevi.

"Abbiamo molta neve lassù, mia madre vorrebbe dargli fuoco, ma per me è un oggetto incredibilmente utile. Rappresenta una necessità, ed è entusiasmante arrivare a casa a bordo di questo affare".

"Devo solo imparare a guidarlo meglio" ha continuato l'attore durante l'intervista.

A volte anche le cose che ti feriscono di più possono essere quelle che tieni più vicine al tuo cuore. Fortunatamente Renner avrà avuto il tempo per imparare a guidare il suo spazzaneve grazie al suo nuovo show Rennervations.

Forse, dopo questa coraggiosa decisione la lettera del nipote di Jeremy Renner non sembra più così assurda, voi cosa ne dite?