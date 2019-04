Hawkeye: Jeremy Renner criptico sulla serie con Occhio di Falco

Qualche ora fa Variety ha confermato che Disney+ sta sviluppando una serie tv su Occhio di Falco con protagonista il suo interprete al cinema, Jeremy Renner. Tuttavia la star di Infinity War ha partecipato al Jimmy Kimmel Live! e ha evitato di dare qualche notizia in più sul progetto, nel quale Clint Barton passerà la fiaccola a Kate Bishop.

Le domande di Jimmy Kimmel su Hawkeye sono solo alcuni dei quesiti su Occhio di Falco sul quale la star ha risposto in maniera evasiva.

"Variety ha scritto che farai una serie tv su Occhio di Falco per Disney+" ha incalzato Kimmel. Ironica la risposta di Renner:"Beh, guarda il loro nome. Hanno una grande varietà di storie. Hanno molte cose diverse da dire".

"Ma non sono un tabloid. Di solito sono piuttosto attendibili" ha insistito il conduttore "Hanno ragione?"

"Non ne so nulla, potrebbe essere".

Jeremy Renner non si è scomposto minimamente ed è rimasto piuttosto sulle sue, senza lasciar trapelare nulla dello show prodotto dalla Marvel.

La miniserie dovrebbe vedere Kate Bishop succedere a Clint Barton, come accade nei fumetti, nel ruolo di Occhio di Falco per poi far parte degli Young Avengers.

Jeremy Renner tornerà ad interpretare il personaggio nel ricco cast di Avengers: Endgame, in procinto di arrivare nelle sale di tutto il mondo.

L'attore ha vestito i panni di Clint Barton per la prima volta con un cameo in Thor. La Marvel sta sviluppando altre miniserie per la piattaforma Disney+.