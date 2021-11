Hawkeye, Jeremy Renner e Hailee Steinfeld: "abbiamo amato i dialoghi tra Kate e Clint"

Hawkeye arriverà su Disney+ il prossimo 24 novembre ed i fan non vedono l’ora di vedere in azione Jeremy Renner e Hailee Steinfeld nei panni rispettivamente di Clint Burton e Kate Bishop. Intervistati da Collider i due attori hanno parlato della realizzazione dell'ultima serie MCU.

L’adattamento in serie di sei episodi esplorerà meglio le dinamiche e i retroscena di ogni personaggio, Hawkeye si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame, che hanno visto Clint Barton intraprendere un oscuro percorso di vendetta in seguito alla perdita della sua famiglia dopo il Blip. Ovviamente, non era finita lì, dato che Barton ha visto anche la sua amica Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) sacrificarsi per ottenere la Gemma dell'Anima sul pianeta Vormir. La serie incorpora entrambi questi elementi e introduce Kate Bishop pronta a raccogliere l’eredità di Clint come vediamo nel trailer di Hawkeye.



Riguardo a chi le ha dato il benvenuto migliore nel MCU Hailee ha detto: “Ho avuto un bellissimo incontro con i produttori e con Jeremy, mi hanno mostrato tanto amore e supporto. Jeremy è stato molto disponibile ed io ero molto grata di aver ottenuto il ruolo.”



I fan non vedono l’ora di vedere interagire Occhio di Falco e Kate e i due attori hanno anticipato che le scene con i dialoghi tra loro sono state le più belle da girare proprio per la profondità che sono riusciti a dare ai personaggi. Hailee non si è esposta su Young Avengers, evitando la domanda e dicendo: “Sono molto emozionata all’idea che i fan vedano questo show, ho capito subito perché Kate Bishop è un personaggio così amato e sono felice che tutti vedano questo personaggio nello show”.



In un'altra intervista Renner ha ammesso che vorrebbe vedere Hawkeye diventare un leader degli Avengers in futuro.