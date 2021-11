Hawkeye, Jeremy Renner e Hailee Steinfeld parlano del loro futuro nel MCU

Manca solo una settimana al debutto di Hawkeye in streaming su Disney+, la serie che vedrà per la prima volta protagonista assoluto il Clint Barton interpretato da Jeremy Renner, affiancato dalla Kate Bishop di Hailee Steinfeld, al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe. Ecco cosa hanno detto i due attori sul loro futuro nel MCU!

In un'intervista a GamesRadar diffusa oggi, in concomitanza con l'uscita di una nuova clip di Hawkeye, Renner e Steinfeld hanno risposto ad alcune domande sul futuro dei loro personaggi nel franchise Marvel.

"Posso dirvi solo che la storia di Kate inizia con questo show, del quale sono entusiasta di far parte" ha raccontato Hailee Steinfeld, senza rivelare troppo. "Sono felice di interpretare un personaggio che in molti hanno a lungo aspettato di vedere sullo schermo, mi sento molto fortunata".

Anche Jeremy Renner, la cui prima apparizione nel Marvel Cinematic Universe risale a dieci anni fa con Thor, ha mantenuto il riserbo sulla possibilità di rivederlo in una produzione del franchise dopo Hawkeye. "Non ho la sfera di cristallo, né sono un indovino" ha risposto l'attore, affermando che i 6 episodi di Hawkeye ai quali ha lavorato con Hailee Steinfeld saranno davvero entusiasmanti. Di recente, Renner ha parlato di Hawkeye, affermando che è un'ottima occasione per conoscere meglio Occhio di Falco.

Sembra che per saperne di più sul futuro di Clint e Kate nel Marvel Cinematic Universe dovremo pazientare ancora un po', probabilmente fino alla fine dei 6 episodi di Hawkeye. La serie sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal lancio di Hawkeye con due episodi in uscita il 24 novembre.