Hawkeye, Jeremy Renner e Hailee Steinfeld insieme a Pizza Dog nella nuova foto ufficiale

Manca sempre meno al debutto di Hawkeye su Disney+ e i Marvel Studios hanno incrementato l’hype dei fan diffondendo una nuova immagine ufficiale della serie.

Sappiamo per certo che Hawkeye ruoterà attorno a Clint Barton (Jeremy Renner) e alla sua protetta, Kate Bishop (Hailee Steinfeld) e vedrà Clint passare il testimone a quest’ultima.



Una nuova immagine emersa online ci mostra i due protagonisti insieme a Lucky the Pizza Dog nel vagone di una metropolitana, in realtà la scena in questione non ci giunge nuova dato che avevamo avuto modo di vederla grazie ad alcune immagini paparazzate dal set l’anno scorso.



L'istantanea, che trovate in calce alla notizia, è una delle poche immagini ufficiali rilasciate per la serie. Come si vede, entrambi i personaggi sono vestiti con abiti invernali a causa dell'ambientazione natalizia dello spettacolo.



"Stiamo trattando i nostri spettacoli come se stessimo realizzando i nostri lungometraggi", ha detto la produttrice Trin Trahn a ComicBook.com.

"La sensazione e la qualità di questi programmi TV saranno come i film Marvel. Quindi questa è sempre stata la mentalità del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige di assicurarci che quando le persone guarderanno questi episodi, sembrerà come se fosse solo un lungo film, ma invece di due ore e mezza, sarà molto più lungo. E l'idea alla base di alcuni personaggi che ottengono i loro spettacoli è perché avremo molto più tempo per sviluppare questi personaggi".



Hawkeye debutterà su Disney+ il 24 novembre, nell'attesa Jeremy Renner ha mostrato il nuovo look del tatuaggio di Hawkeye.