Hawkeye: Jeremy Renner e Hailee Steinfield prenderanno parte anche allo spin-off su Echo?

Hawkeye non è stato rilasciato ancora su Disney+ ma già iniziano a circolare voci sullo spin-off dedicato ad Echo e a quanto pare, nello show dedicato al personaggio di Maya Lopez potrebbero esserci anche Jeremy Renner e Hailee Steinfield.

I due riprenderebbero i rispettivi ruoli di Clint Barton e Kate Bishop e non è ancora chiaro se, questi saranno personaggi ricorrenti o se piuttosto faranno solo una breve apparizione. Qualche tempo fa proprio in merito a questa serie la Marvel ha diffuso via social alcuni annunci lavorativi in riferimento ai casting.

In particolare, la produzione si è messa alla ricerca di due attrici che possano vestire i panni di Jessica e Iris. Per la prima l'annuncio ha sottolineato che Jessica deve essere una giovane donna tra i 15 e i 18 anni, forte ed indipendente, di etnia latino-americana ed esperta nel linguaggio dei segni; per quanto riguarda Iris invece, è richiesta una ragazza sulla trentina, di etnia americo-latina, dal carattere molto forte, sempre esperta nel linguaggio dei segni.

Intanto un nuovo poster di Hawkeye ci ha permesso di dare uno sguardo più approfondito ai look di Clint Barton e Kate Bishop. Le loro tute sono sostanzialmente caratterizzate dai colori nero e viola e naturalmente, immancabile l'arco. Vi ricordiamo che la serie dedicata ad Occhio di Falco debutterà su Disney+ il prossimo 24 novembre.