Hawkeye, Jeremy Renner incerto sul suo futuro negli Avengers: 'Non sono un indovino'

Manca meno di una settimana all'arrivo in streaming su Disney+ dei primi due episodi di Hawkeye, la serie del Marvel Cinematic Universe interamente dedicata al personaggio di Occhio di Falco e al suo mondo. Tuttavia, in una recente intervista, Jeremy Renner è apparso incerto sul suo futuro ai Marvel Studios e non ha idea se un giorno ritornerà.

Renner non è sicuro del suo futuro ai Marvel Studios e se un giorno tornerà nella formazione degli Avengers, ma una cosa non si sente di escluderla, se mai dovesse uscire di scena lo farà con il botto: "Non ho una sfera di cristallo, non sono un indovino, ma avere l'arrivo di Hailee e di tutti questi personaggi penso apra a sei episodi davvero grandiosi per questa serie evento in televisione. Dopodiché non ne ho idea. Ma questi sei episodi sono piuttosto eccitanti".

Nella giornata di ieri vi abbiamo mostrato i poster natalizi di Hawkeye con i tre protagonisti principali di questa nuova serie targata Marvel Studios. Da quando la serie è stata annunciata anni fa al Comic-Con di San Diego, i fan non vedono l'ora che Kate Bishop faccia il suo grande ingresso nel MCU interpretata da Hailee Steinfeld, solo ieri sono state diffuse nuove immagini di Hawkeye. Non solo l’uscita si avvicina, ma anche il natale, periodo dell’anno in cui sarà ambientata la serie di sei episodi. Come potete vedere nei poster in calce alla notizia lo spirito natalizio prende il sopravvento, con le lucine di natale come sfondo e il cappello rosso indossato da Lucky the Pizza Dog.

Hawkeye debutterà con i primi due episodi in streaming su Disney+ dal 24 novembre, per poi uscire con una puntata a settimana ogni mercoledì, fino al 22 dicembre, proprio in prossimità delle festività natalizie che fanno da sfondo alle avventure di Clint Barton (interpretato da Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld).