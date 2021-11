Hawkeye, Jeremy Renner insegna come si tiene un segreto nel MCU

Gli appassionati di cinecomic conoscono benissimo l'aura di segretezza che contraddistingue le produzioni dei Marvel Studios, o almeno il loro intento finché a un attore o un'attrice non scappa quella parola in più! Ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, il protagonista di Hawkeye, Jeremy Renner, ha mostrato come si tengono i segreti del MCU.

Nella clip che potete vedere a fine articolo vi è una parte dell'intervista di Jimmy Fallon all'interprete di Occhio di Falco, ospite in occasione del lancio della serie Hawkeye che debutterà domani su DisneyPlus.

Dopo aver scherzato sulla possibilità di un musical sugli Avengers, Fallon ha approfittato dell'occasione per chiedere un commento dell'attore sugli insistenti rumour in circolazione, come la voce di un possibile incontro tra Yelena e Hawkeye. Renner ha finto di non sapere che Fallon si stesse riferendo alla Yelena Belova di Black Widow, generando ilarità nel pubblico in sala.

La bravura di Jeremy Renner nel mantenere i segreti è stata ulteriormente messa alla prova quando il conduttore gli ha chiesto del futuro di Hawkeye nel MCU. Alla domanda di Jimmy Fallon "Dopo questo show ti rivedremo nei panni di Occhio di Falco?", l'attore ha nuovamente glissato chiedendo: "Chi?".

Per fortuna, mancano pochissime ore per scoprire la nuova serie TV del Marvel Cinematic Universe: Hawkeye debutta in streaming su DisneyPlus domani, mercoledì 24 novembre, con i primi due episodi, entrambi diretti da Rhys Thomas!