Hawkeye, Jeremy Renner su Kate Bishop: 'Porterà un po' di problemi nella vita di Clint'

Proprio com'è stato per Black Widow, anche Hawkeye avrà il compito di farci dire (presumibilmente) addio ad uno dei membri della vecchia guardia degli Avengers per dare contestualmente il benvenuto ad un'altra nuova arrivata, che in questo caso sarà la Kate Bishop interpretata da Hailee Steinfeld. Ma cosa si porrà la nostra nei confronti di Clint?

A parlarne è stato proprio Jeremy Renner, recentemente apparso nella prima foto di Hawkeye in compagnia di Hailee Steinfeld: stando alle parole dell'attore Kate Bishop verrà presentata come una grande fan del suo Clint Barton, ma il rapporto tra i due potrebbe non essere dei più semplici.

"Kate è una ragazza di 22 anni ed è una grandissima fan di Hawkeye. Nei suoi confronti ha dei modi di fare estremamente gentili ed irritanti, proprio perché è una sua grande fan. Il loro rapporto cresce su questa base, ma il guaio è rappresentato da tutta una serie di problemi che Kate porterà nella vita di Clint" ha spiegato l'attore.

Aspettiamoci, insomma, un rapporto tra mentore e allieva non dei più semplici: siamo sicuri, però, che nel corso dello show i due saranno in grado di trovare il loro equilibrio. Recentemente, intanto, Vincent D'Onofrio potrebbe aver confermato il ritorno di Kingpin in Hawkeye.