Hawkeye, Jeremy Renner: 'Mia figlia non sa che sono Occhio di Falco'

Jeremy Renner tornerà presto nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Clint Barton, e in attesa di rivederlo all'opera con Hawkeye, l'attore si è fatto intervistare da Jimmy Kimmel, rivelando che sua figlia non immagina che in realtà suo padre sia un supereroe.

"Tua figlia sa che sta succedendo?", ha chiesto Kimmel. "Nah, non sa che sono Occhio di Falco o forse lo sa a malapena", ha rivelato Renner. "Lei non sa niente. Pensa semplicemente che il mio costume sia un pigiama. Quando la passo a prendere a scuola, tutti i bambini vengono , mi chiedono informazioni. Non so se questo la fa sentire bene o male, in realtà sembra che non le freghi molto. Tutti i bambini sono felici di vedermi, lei non ha molto interesse invece".

Nella stessa intervista, Jeremy Renner ha rivelato di aver preso in prestito un costume di Hawkeye proprio per sua figlia. L'attore è apparso molto a suo agio nel corso di questa intervista, rivelando molteplici retroscena sulla serie che arriverà su Disney+ il prossimo 24 novembre.

Intanto, è stata diffusa una nuova foto di Hailee Steinfeld dal set di Hawkeye. La giovane attrice vestirà i panni di Kate Bishop, il braccio destro di Occhio di Falco e si impegnerà ad aiutarlo in una delle sue missioni più difficili. Fare ritorno a casa per Natale dalla sua famiglia.