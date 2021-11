Hawkeye: Jeremy Renner mostra il suo nuovo costume viola per la serie Disney+

Sui social network è stata da poco diffusa una nuova breve clip di Hawkeye, in cui è possibile notare il Clint Barton di Jeremy Renner con un costume totalmente diverso da quello con cui lo abbiamo visto nei precedenti film del Marvel Cinematic Universe.

L'eroe indossa infatti un abito in cui spicca il colore viola, che sarà il colore predominante della serie, come abbiamo avuto modo di capire nelle ultime settimane. Infatti, anche la protagonista femminile dello show Kate Bishop appare vestita sempre di viola nelle varie immagini promozionali diffuse fin qui.

Ispirato al fumetto scritto da Matt Fraction e dall'artista David Aja, Hawkeye dona all'ex Vendicatore un nuovo look per il Natale e soprattutto una nuova spumeggiante partner. Quando una minaccia del suo passato lo raggiunge dopo Avengers: Endgame, Clint è costretto a collaborare con la giovane arciera 22enne interpretata da Hailee Steinfeld, mettendo in mostra un nuovo costume molto più simile a quello visto sulla carta stampata.

Intanto i fan di Hawkeye sono già pazzi di Lucky the Pizza Dog, il golden retriver che nella serie sarà il braccio destro a quattro zampe dei due supereroi. Per comprendere al meglio questo nuovo show che debutterà su Disney+ il prossimo 24 novembre, date uno sguardo ai 5 fumetti da recuperare in vista di Hawkeye.