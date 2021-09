Hawkeye, Jeremy Renner mostra il il nuovo look del tatuaggio di Ronin

L'ultima apparizione di Occhio di Falco, interpretato da Jeremy Renner, è stata in Avengers: Endgame, dov'era diventato un ladro nei panni di Ronin. Dopo quanto accaduto dopo lo schiocco di Thanos, Clint Barton ha intrapreso una strada ben precisa per mettere in atto la sua vendetta su coloro che riteneva degni di morte con la sua spada.

Lo show in arrivo su Disney+, Hawkeye, sarà presentato in anteprima il 24 novembre. E mentre il mondo scoprirà Hailee Steinfeld nel ruolo di Kate Bishop, i fan potranno ritrovare Renner nei panni di Clint Barton.



La foto pubblicata dall'attore su Instagram mostra il potenziale nuovo look del tatuaggio che il suo personaggio sfoggerà nel corso della serie MCU.

Le riprese di Hawkeye sono attualmente in corso a Toronto, e proprio dal set Renner ha pubblicato la foto: un tatuaggio nuovo di zecca che aumenta la curiosità dei fan, pronti a lanciarsi in questa nuova avventura del Marvel Cinematic Universe per il piccolo schermo.

La prima cosa che si può notare è che si tratta del braccio destro e non quello sinistro come in Endgame. Sembra davvero che si tratti di qualcosa di completamente nuovo e realizzato per lo show. In futuro potrebbe esserci uno spin-off con Alaqua Cox.



Il cast di Hawkeye comprende, oltre a Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton e Brian d'Arcy James.

Scoprite cosa sappiamo della serie Hawkeye, in arrivo entro fine anno.