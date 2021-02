Hawkeye, Jeremy Renner ci mostra Lucky the Pizza Dog in una nuova foto dal set

Hawkeye segnerà un importante punto di svolta nel Marvel Cinematic Universe: la serie con Jeremy Renner ci costringerà infatti a dire addio a Clint Barton ma, al tempo stesso, introdurrà nel Marvel Cinematic Universe qualche volto nuovo a cui impareremo sicuramente a voler bene nel giro di poco tempo.

Certo, c'è la Kate Bishop di Hailee Steinfeld che sembra promettere piuttosto bene e che siamo sicuri farà il suo figurone al suo ingresso in campo, ma in questo momento i nostri pensieri sono rivolti a qualcuno che forse non avrà le stesse skill di Bishop e Barton nel tiro con l'arco, ma che in quanto a tenerezza pare proprio non essere secondo a nessuno.

Stiamo parlando di Lucky the Pizza Dog: l'adorabile cucciolone introdotto nei fumetti nel 2012 farà infatti il suo esordio proprio durante lo show che debutterà in streaming su Disney+ e siamo certi che non mancherà di conquistare i cuori di tutti i fan Marvel. Non siete convinti? Allora non vi resta che dare un'occhiata alla foto dal set postata dal nostro Jeremy Renner proprio in queste ore: secondo noi il piccolo Lucky ha tutte le carte in regola per essere una mascotte con fiocchi e controfiocchi.

In un'altra foto dal set di Hawkeye, intanto, abbiamo visto Renner trasformarsi momentaneamente in Thor; vediamo, invece, chi vincerebbe in una sfida di tiro con l'arco tra Hawkeye ed altri celebri arcieri del grande e piccolo schermo.