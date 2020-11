Hawkeye, Jeremy Renner mostra una splendida zucca di Halloween dedicata a Occhio di Falco

Come i colleghi del MCU Mark Ruffalo e Josh Brolin, anche Jeremy Renner ha deciso di condividere un post per celebrare la serata di Halloween con una meravigliosa zucca a tema Occhio di Falco.

L'immagine, che potete trovare in calce, è stata pubblicata originariamente da ThePumpkinGeek, account di un artista specializzato nella realizzazione di zucche di Halloween a tema cinema e serie TV di nome Alex Wer. Sul suo profilo spiccano anche delle suggestive foto dedicate a eroi del MCU come Captain America e Tom Holland e a tante altre icone del grande e piccolo schermo come R2D2 e Harry Potter.

Per quanto riguarda gli impegni di Renner con i Marvel Studios, è ormai solo questione di tempo per l'inizio delle riprese di Hawkeye, serie incentrata sul membro degli Avengers che vedrà anche il debutto della sua erede, Kate Bishop, personaggio di cui non è ancora stata annunciata l'interprete. Stando agli ultimi report, la serie dovrebbe entrare in produzione dopo il Ringraziamento negli studi di Atlanta, dove in questo periodo si stanno svolgendo anche le riprese di Spider-Man 3.

Nel frattempo, sono emerse le descrizioni di 9 personaggi di Hawkeye, la cui trama però non è ancora stata rivelata. Cosa vi aspettata dalla serie Disney+? Fatecelo sapere nei commenti.